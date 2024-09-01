影／停車起衝突…南屯外送員與轎車男全武行染血 警送辦

台中市馬姓男子昨天開車要在南屯區停車時，與停等該處的邱姓外送員發生口角，雙方從高分貝互嗆衍生成肢體衝突，邱持手電筒、辣椒水、鑰匙等物品攻擊馬，馬則是徒手回擊，雙方在大街上上演全武行，二人都流血掛彩，警方到場後，雙方互告傷害，警詢後函送法辦。

第四警分局黎明所在昨晚10時許獲報，南屯區三厝街與三和街有人打架，警方到場查處發現，案發時是邱姓外送員（34歲）將機車停在路旁，當時開車的馬姓男子（31歲）要停車，邱造成馬停車困難，二人在理論時，馬推倒邱機車，邱則先拿出手電筒，對馬照射，接著持辣椒水、鑰匙等物品攻擊馬，馬則徒手回擊，雙方在大街上互毆。

馬男右眼角、後胸、左右腳多處擦挫傷，邱男手部左小指骨折、頭部、胸部及右腳多處擦挫傷，經治療已無大礙，雙方已互提傷害告訴，全案查扣辣椒水、手電筒及鑰匙等證物，將兩人移送台中地檢署偵辦。

第四警分局長陳祥麟表示，民眾遇有偶發衝突事件，宜保持冷靜，減少正面衝突之可能，必要時請撥打110報案專線請求警察協助。