「當代福爾摩斯」李昌鈺傳承後進 海運278箱藏書捐警大

中央警察大學今舉辦88周年校慶暨開學典禮，包括警政署長張榮興、海巡署艦隊分署長廖德成、台北市警局局長李西河等人獲頒第21屆傑出校友獎，同時舉行華裔美籍知名刑事鑑識專家李昌鈺捐贈珍貴典籍資料儀式。李昌鈺將自身於海外的所有書籍、文獻、案件等資料共287箱書，捐贈給母校警大，其中一本刑事鑑識文書更是17世紀至今全球僅存唯一珍藏，期許能回饋母校、傳承後進繼往開來。

李昌鈺說，60年前自警官學校畢業，對母校的栽培終身不忘，過去曾多次捐贈款項及收藏，協助母校建設圖書館、博物館等；也多次返台講學及協助調查重要案件，捐贈刑事鑑識儀器等教學研究設備，以協助培養偵查與鑑識人才，國內鑑識科學與犯罪偵查的能力，也因此在過去2、30年間，確實急起直追、突飛猛進，可比歐美等先進國家。

近40年來，李昌鈺收藏大量書籍、文獻，特別是保存多年所偵辦過的世界各國名案珍貴資料，現場照片檔案等，一生到過至少73個國家，偵辦超過8千多個案件，這些辦案的經驗與蒐集、整理的資料，是他畢生心血結晶，有些書籍甚至是孤本。李昌鈺表示，今年年初聽聞校長為給學生創造良好的讀書條件，同時規劃逐步改善母校圖書館設施及充實舘藏，以提供師生良好讀書及研究環境，他認為這是很正確的方向；作為一個現代警官，除了堅強體格、熟悉法律及專業知識外，更要有讀書研究的精神，以應付錯綜複雜的犯罪以及打擊犯罪，作為維護治安的堅實後盾。

對此內政部次長馬世元表示，李昌鈺是一位傳奇人物，在鑑識領域領導鑑識科學持續成長，現在將私人藏書捐給警察大學，作為未來警大可以研究的資產，讓大家有機會目睹17世紀出產的刑事鑑識文書，機會非常珍貴。

警察大學校長楊源明則說，李昌鈺為國際鑑識領域泰斗，過去曾赴76個國家偵辦重大案件、專題演講，參與數千件國際重大刑案、鑽研鑑識領域，更曾出版40多本鑑識專書，堪稱當代福爾摩斯。李昌鈺心繫校務發展，今先代表捐贈3本藏書，其中一本是17世紀唯一珍貴的鑑識專書，裡面記載包括著名甘迺迪事件、國家319槍擊案等珍貴文獻檔案，讓學校師生拓展國際偵查視野。