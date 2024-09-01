騎士交通違規攔查不停衝撞警 攔下求饒「沒做壞事」

屏東縣43歲古姓男子凌晨騎機車行經屏東市復興南路、和生一路口時，警方發現古男的安全帽未扣，上前攔查，古男竟逃離現場，警方展開攔截圍捕，過程中古男還衝撞警方，導致員警手部腳踝擦挫傷，將古男制伏後，古還一度下跪，跟警方求饒稱「沒做壞事」。警詢後將將古依妨害公務罪送辦，交通違規部分製單舉發。

網路昨天流傳一段影片，機車騎士交通違規攔查不停，衝撞警方，警方攔截圍捕後下跪求饒一段影片。

屏東警分局表示，全案發生8月27日凌晨1時多，警方巡邏時行經屏東市復興南路、和生路一段路口時，發現古男安全帽帽扣未扣，上前攔查。