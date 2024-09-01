聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎士交通違規攔查不停衝撞警 攔下求饒「沒做壞事」
屏東縣43歲古姓男子凌晨騎機車行經屏東市復興南路、和生一路口時，警方發現古男的安全帽未扣，上前攔查，古男竟逃離現場，警方展開攔截圍捕，過程中古男還衝撞警方，導致員警手部腳踝擦挫傷，將古男制伏後，古還一度下跪，跟警方求饒稱「沒做壞事」。警詢後將將古依妨害公務罪送辦，交通違規部分製單舉發。
網路昨天流傳一段影片，機車騎士交通違規攔查不停，衝撞警方，警方攔截圍捕後下跪求饒一段影片。
屏東警分局表示，全案發生8月27日凌晨1時多，警方巡邏時行經屏東市復興南路、和生路一段路口時，發現古男安全帽帽扣未扣，上前攔查。
未料古男見警方上前，立即逃離，員警隨即通報線上警力攔截圍捕，有員警遭古駕車衝撞，員警的手部腳踝擦挫傷，幸無大礙，警詢後依妨害公務將古男移送屏東地方檢察署偵辦。另古男闖紅燈、安全帽未扣及攔查不停等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言