疑癲癇發作 男騎士自撞兩根電線桿縫隙送醫身亡

台南市安南區本原街一段，今天清晨6點多發生1件疑似癲癇發作的不幸車禍，騎機車的陳姓男子失控自行撞進兩根電線桿間狹窄縫隙，被送往醫院急救，仍重傷不治。

據了解，今天清晨6點多，68歲的陳男騎機車沿台南市安南區本原街1段250巷直行時，行經案發地點突然往左偏行、逆向衝到對向車道旁的電線桿，不偏不倚地撞進兩根電線桿間的狹窄縫隙，機車車頭卡進縫隙內嚴重毀損，陳男雖有戴安全帽，但撞擊力道猛烈，失去生命跡象，救護車將傷者送到安南醫院急救，仍傷重不治。

據悉，陳男有癲癇病史，警方研判車禍發生時可能癲癇突然發作，家屬對警方初步調查沒有其他意見。