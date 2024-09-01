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疑癲癇發作 男騎士自撞兩根電線桿縫隙送醫身亡
台南市安南區本原街一段，今天清晨6點多發生1件疑似癲癇發作的不幸車禍，騎機車的陳姓男子失控自行撞進兩根電線桿間狹窄縫隙，被送往醫院急救，仍重傷不治。
據了解，今天清晨6點多，68歲的陳男騎機車沿台南市安南區本原街1段250巷直行時，行經案發地點突然往左偏行、逆向衝到對向車道旁的電線桿，不偏不倚地撞進兩根電線桿間的狹窄縫隙，機車車頭卡進縫隙內嚴重毀損，陳男雖有戴安全帽，但撞擊力道猛烈，失去生命跡象，救護車將傷者送到安南醫院急救，仍傷重不治。
據悉，陳男有癲癇病史，警方研判車禍發生時可能癲癇突然發作，家屬對警方初步調查沒有其他意見。
台南市在一個月內發生2起疑有癲癇病史的車禍事故，第一起是8月12日下午5點多，成功大學林姓女職員駕駛休旅車，從成大成功校區內道路急駛而出，在校外大學路上撞擊1輛休旅車及6輛機車，2輛機車女騎士1死1傷；肇事駕駛林女與被撞的黃姓男駕駛，及1名男機車騎士受傷送醫，這起車禍釀成1死4傷慘劇。案發後傳出林女當時疑似癲癇發作，車子突然失控，駕車高速從校內衝出校外肇事。
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