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新竹男臥軌台中車站？ 警：落軌者稱頭昏不舒服

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新竹縣楊姓男子今早10時在台中車站搭車時，突然掉落在月台鐵軌上，引起附近乘客驚呼，當時區間車正要進站，幸好區間車及時煞車，加上楊男自己爬上月台，才未釀成傷亡，據查，楊自述是一時頭昏、身體不適才會掉落月台，不過警方仍將依鐵路法函送法辦。

據查，楊姓男子（23歲）是新竹縣人，今天上午10時許，使用悠遊卡進入台中車站，當時2164次區間車正要進站時，楊被其他乘客發現，臉朝下趴臥在鐵軌上，幸好列車即時停車，沒有造成傷亡，楊也自行爬上月台後，被鐵路警察帶回派出所瞭解狀況。

楊男透露，因一時身體狀況不佳、頭昏，才會掉落月台，並非想不開，不過楊男行為已觸犯鐵路法的相關規定，將依法函送法辦。

鐵路警察局台中分局表示，依鐵路法規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者可罰1萬元至5萬元，若妨害鐵路行車安全、情節重大，可罰5萬元至10萬元。

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新竹縣楊姓男子今早趴臥在台中車站的鐵軌，幸未釀成傷亡，楊被警方帶回瞭解狀況。圖／摘自黑色豪門企業
新竹縣楊姓男子今早趴臥在台中車站的鐵軌，幸未釀成傷亡，楊被警方帶回瞭解狀況。圖／摘自黑色豪門企業
新竹縣楊姓男子今早趴臥在台中車站的鐵軌，幸未釀成傷亡，楊被警方帶回瞭解狀況。圖／摘自黑色豪門企業
新竹縣楊姓男子今早趴臥在台中車站的鐵軌，幸未釀成傷亡，楊被警方帶回瞭解狀況。圖／摘自黑色豪門企業

悠遊卡 新竹 警察

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