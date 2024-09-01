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高雄三井商場吊塔塌1死1重傷畫面曝 工頭：真要拜拜

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

位於台糖高雄鳳山國泰重劃區全台第3家三井LaLaport商場「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」正施工興建中，今天上午9時40分許傳出工安意外，工人施工時，吊塔不慎倒塌，當場砸中2名工人，其中一名外籍移工當場被砸死，一人被壓住，救出意識不清被送醫，意外當下，一名疑似工頭的人哀嘆：「Ａ區真的要拜拜了」。

高雄三井商場工程今天上午9時40分許傳出工安意外，消防局獲報派出9車19人前往救援，現場畫面曝光，只見興建中的工地，藍色吊塔倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，一名工人被砸中臉部，一人被壓在凌亂的鷹架下。

一名疑似現場工頭說，感嘆「歹了，真的A區要拜拜了，紫色的那個外勞被壓死了，變形了，用紫色蓋起來了，那個螺絲掉下來」，緊接著現場工人說，「它就往後倒」。

據了解，因吊塔倒塌當遭壓死的是48歲的劉姓外籍移工，另55歲的吳姓工人則肢體多處骨折，身受重傷，經消防員救出後，送醫搶救。

高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷。圖／取自記者爆料網
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高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝
高雄三井商場工程今天上午9時許傳出工安意外，工地施工的藍色吊塔突倒塌掉落橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中，意外造成工人1死1重傷；圖為消防員救援畫面。記者石秀華／翻攝

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