台中南屯鐵皮屋大火...5車遭祝融疑報廢車電池釀禍
台中市南屯區中和巷一處鐵皮工廠在昨天晚間發生火警，消防局派出5個單位、29名人力前往滅火，火勢在25分鐘內撲滅，除了廠房被焚燬之外，還造成鐵皮屋周邊的5輛轎車遭焚燬，其中有2輛是廠房業主停放，現場初判疑是廢棄車輛的電池起火燃燒釀禍，詳細的起火原因待查。
台中市消防局在昨天晚間10時許獲報，南屯區中和巷內的一間鐵皮屋發生火警，消防局派遣第六大隊、春社等5個單位、消防車11輛、救護車1輛、消防人員29名前往滅火，由組長林文榮擔任指揮官。
經查，起火的現場是1層鐵皮建築物，燃燒廢棄物，火勢波及5輛車輛受燒（內部2輛、牆外3輛），經布水線搶救後，火勢在昨晚10時25分撲滅，現場無人員傷亡，燃燒面積30平方公尺，起火原因由火調人員調查。
據查，現場有一輛起火的報廢貨車，鑑識人員調查，根據起火的相對位置，該輛報廢貨車的電池疑為起火原因，詳細的起火原因，今天將由消防局火調科人員重返現場後採證調查，目前第四警分局南屯所已拉起封鎖線管制。
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