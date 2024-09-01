假檢警詐騙再上演 六旬婦中招險被騙356萬元

60歲王姓婦人誤信詐騙集團「假檢警」慣用手法，誤以為有人冒她資料申請戶籍謄本，並開立銀行帳戶行騙，她跑到台南市中西區民生路某銀行欲提領356萬元，準備交給假檢察官監管；行員察覺有異報警處理，員警及時勸阻婦人提款，保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所巡佐陳明祺、警員黃順發，前天中午12點巡邏時，接獲轄內民生路某銀行專員通報，60歲王姓婦人神情慌張臨櫃要將她名下2張美元定存保單，折合356萬元解約，並要提領出來。銀行專員關懷提問時，因王婦說辭反覆，欲言又止，聲稱基於案件保密無法告知，專員擔心婦人遭詐，通報員警到場處理。

王姓婦人向員警說，她因接獲戶政事務所來電稱有人冒她資料申請戶籍謄本，並開立銀行帳戶涉嫌詐騙，該假戶政事務所並協助王姓婦人轉介假陳姓警察受理報案並開立假報案證明單，另假朱檢察官誆稱王婦涉嫌國家安全法及洗錢案件，要求王婦將名下保單變換現金提領做為財產合格證明，交由假檢察官監管以示清白，如不依其指示將會拘提入獄及凍結帳戶資金，且再三告知王婦偵查不公開要保密不得將案件告訴他人及親友。