快訊

MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史

柯文哲涉五大弊案 北檢神秘端股6度重啟 重量級檢察官共辦

記錄小孩生活「要買口袋相機還是手機＋穩定器」？網讚它輕便適合拍Vlog

假檢警詐騙再上演 六旬婦中招險被騙356萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

60歲王姓婦人誤信詐騙集團「假檢警」慣用手法，誤以為有人冒她資料申請戶籍謄本，並開立銀行帳戶行騙，她跑到台南市中西區民生路某銀行欲提領356萬元，準備交給假檢察官監管；行員察覺有異報警處理，員警及時勸阻婦人提款，保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所巡佐陳明祺、警員黃順發，前天中午12點巡邏時，接獲轄內民生路某銀行專員通報，60歲王姓婦人神情慌張臨櫃要將她名下2張美元定存保單，折合356萬元解約，並要提領出來。銀行專員關懷提問時，因王婦說辭反覆，欲言又止，聲稱基於案件保密無法告知，專員擔心婦人遭詐，通報員警到場處理。

王姓婦人向員警說，她因接獲戶政事務所來電稱有人冒她資料申請戶籍謄本，並開立銀行帳戶涉嫌詐騙，該假戶政事務所並協助王姓婦人轉介假陳姓警察受理報案並開立假報案證明單，另假朱檢察官誆稱王婦涉嫌國家安全法及洗錢案件，要求王婦將名下保單變換現金提領做為財產合格證明，交由假檢察官監管以示清白，如不依其指示將會拘提入獄及凍結帳戶資金，且再三告知王婦偵查不公開要保密不得將案件告訴他人及親友。

王姓婦人不疑有他，要她將名下2張美元保單解約做提領，陳明祺、警員黃順發查看王婦手機對話紀錄告知婦人，這是詐騙集團假冒檢警詐騙慣用手法，檢警辦案不會指示民眾交付金錢監管，經警方耐心解釋，她才驚覺遭到詐騙，並放下心中的大石，打消解除定存保單提款念頭，保住積蓄，婦人對於警方及行員協助十分感謝。

60歲王姓婦人（右）遭「假檢警」詐騙，台南市警二分局員警及時勸阻婦人提款，保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
60歲王姓婦人（右）遭「假檢警」詐騙，台南市警二分局員警及時勸阻婦人提款，保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒檢察官利用LINE指示內容，誘騙王姓婦人上當。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒檢察官利用LINE指示內容，誘騙王姓婦人上當。記者黃宣翰／翻攝

戶籍 檢察官 詐騙集團

延伸閱讀

美元保單宣告利率衝4.15%

獨居過世，遺產竟落入詐騙集團手中！生前務必立遺囑 2重點確保將遺產留給想給的人

預言檢調會約談柯文哲 吳思瑤：民眾黨是政治詐騙集團

台南3律師加入詐騙集團並洩密 1人收押禁見、2人交保

相關新聞

台電工程車倒車撞機車 母子雙亡

台電一輛工程車昨天到高雄市旗山區搶修工程，行經高92線產業道路時，疑發現「開錯路」而倒車，49歲何姓女子騎機車載9歲兒子...

影／男深夜飆車失控 自撞分隔島成「烏龜翻」受困

林姓男子昨天深夜駕跑車由蘆竹往中壢方向時一路狂飆，卻在行經蘆竹區南青、八股路口時，疑似車速過快突然失控，當場衝撞中央分隔...

廣角鏡／雲林斗六路面塌陷 2機車墜落

雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口前路面昨天上午突然塌陷，2輛停在路面的機車墜入坑洞，無人受傷，但轟然巨響讓附近民眾...

嘉義朴子91歲戲院失火 屋主夫妻跳窗逃

嘉義縣朴子市91年歷史的榮昌戲院停業多年，昨天清晨起火，屋主夫婦跳窗逃生，3層樓戲院付之一炬，起火原因調查中。嘉縣文化基...

影／高屏大雨滂沱…6名怪手司機受困沙丘 搜救方式曝光

高雄六龜與屏東里港交界的大津橋附近，今午有怪手在溪流中疏濬，不料傍晚大雨滂沱，溪水暴漲，有7輛挖土機6名司機一度受困於濁...

高屏大雨溪水暴漲！7挖土機、6司機受困溪中沙丘 溪水淹上怪手駕駛座

連接高雄六龜與屏東里港2地的大津橋附近，今天傍晚因大雨滂沱，疑溪水暴漲，傳出7輛挖土機6名司機受困濁口溪沙丘。目前高屏2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。