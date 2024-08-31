影／男深夜飆車失控 自撞分隔島成「烏龜翻」受困
林姓男子昨天深夜駕跑車由蘆竹往中壢方向時一路狂飆，卻在行經蘆竹區南青、八股路口時，疑似車速過快突然失控，當場衝撞中央分隔島後翻覆，並一度受困車內，經警消到場救援，發現林男頭部受傷，送醫後幸無生命危險，至於林男是否涉及酒後駕車或其他因素而肇禍，仍待桃園市蘆竹警分局交通分隊進一步調查釐清。
119勤指中心昨天深夜11點16分據報，位於桃園市蘆竹區富華路二段和南青路口附近發生車禍，請派救護車前往協助。消防局立刻派遣第三救災救護大隊蘆竹分隊由分隊長陳偉博擔任指揮官，出動5輛消防車、2輛救護車共15名救難救護人員前往救援。
消防局表示，現場為1輛白色雙人座跑車發生自撞翻覆車禍，37歲林姓駕駛受困車內，消防人員給予破壞器材脫困，發現林男頭部及身體有多處擦挫傷，意識不清，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後送往林口長庚醫院救治。
蘆竹警分局呼籲，敬請用路人行車謹慎並留意車速，且近期也在蘆竹區南青路密集加強交通執法，以降低交通事故發生。
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