快訊

深夜赴北檢聲援柯文哲 陳佩琪哽咽「很多報導未審先判」：奮戰到底

評論／從超思進口蛋案對比柯文哲案 北檢自證政治辦案

影／男深夜飆車失控　自撞分隔島成「烏龜翻」受困

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

林姓男子昨天深夜駕跑車由蘆竹往中壢方向時一路狂飆，卻在行經蘆竹區南青、八股路口時，疑似車速過快突然失控，當場衝撞中央分隔島後翻覆，並一度受困車內，經警消到場救援，發現林男頭部受傷，送醫後幸無生命危險，至於林男是否涉及酒後駕車或其他因素而肇禍，仍待桃園市蘆竹警分局交通分隊進一步調查釐清。

119勤指中心昨天深夜11點16分據報，位於桃園市蘆竹區富華路二段和南青路口附近發生車禍，請派救護車前往協助。消防局立刻派遣第三救災救護大隊蘆竹分隊由分隊長陳偉博擔任指揮官，出動5輛消防車、2輛救護車共15名救難救護人員前往救援。

消防局表示，現場為1輛白色雙人座跑車發生自撞翻覆車禍，37歲林姓駕駛受困車內，消防人員給予破壞器材脫困，發現林男頭部及身體有多處擦挫傷，意識不清，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後送往林口長庚醫院救治。

蘆竹警分局呼籲，敬請用路人行車謹慎並留意車速，且近期也在蘆竹區南青路密集加強交通執法，以降低交通事故發生。

37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內，靠消防救難人員破壞車體才救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內，靠消防救難人員破壞車體才救出送醫。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內。記者陳恩惠／翻攝
37歲林姓男子昨深夜11點多駕車行經蘆竹區南青路往中壢方向行駛時，疑因車速過快失控自撞分隔島後翻覆，由於撞擊力道之大，不僅車體變形扭曲，林男也因此受困車內。記者陳恩惠／翻攝

救護車 桃園 車禍

延伸閱讀

竹市救護車空跑率逐年提高 議員要求收費減少空耗浪費

吊車擊墜紅綠燈 桃園蘆竹中正路往大園方向塞爆

農曆7月「田裡有個人不動」…嘉市老農田中熱昏頭 消防急送醫

桃園蘆竹暑假機車族死亡增167% 5路段警加強違規大執法

相關新聞

影／高屏大雨滂沱…6名怪手司機受困沙丘 搜救方式曝光

高雄六龜與屏東里港交界的大津橋附近，今午有怪手在溪流中疏濬，不料傍晚大雨滂沱，溪水暴漲，有7輛挖土機6名司機一度受困於濁...

高屏大雨溪水暴漲！7挖土機、6司機受困溪中沙丘 溪水淹上怪手駕駛座

連接高雄六龜與屏東里港2地的大津橋附近，今天傍晚因大雨滂沱，疑溪水暴漲，傳出7輛挖土機6名司機受困濁口溪沙丘。目前高屏2...

26歲男於谷關捎來吊橋墜橋亡 遊客橋上突聞碰撞聲驚訝發現

26歲賴姓男子今天在台中和平谷關捎來吊橋墜橋死亡，遊客在橋上聽到碰撞聲，往橋下看，驚訝看到賴男倒在溪底報案，警方正通知家...

金門空地1貨櫃冒煙起火…縣府水舞承包商損失慘重 業者：不影響演出

位在金湖國中前空地有一只貨櫃昨天深夜忽然冒出陣陣白煙，有民眾路過發現不對，趕緊打電話跟消防局通報，消防局人員到場，因貨櫃...

前腳才抓違停！宜蘭警下秒「停紅線」買綠豆沙 遭開罰懲戒

宜蘭縣羅東警分局2名男性警員今天下午2時許駛經羅東林業園區一帶，勸離違停在北門綠豆沙紅線的車輛後，竟也違規停在紅線，下車...

影／男深夜飆車失控　自撞分隔島成「烏龜翻」受困

林姓男子昨天深夜駕跑車由蘆竹往中壢方向時一路狂飆，卻在行經蘆竹區南青、八股路口時，疑似車速過快突然失控，當場衝撞中央分隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。