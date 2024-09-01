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台電工程車倒車撞機車 母子雙亡

聯合報／ 記者郭韋綺林保光王昭月／高雄報導

台電一輛工程車疑在旗山開錯路，倒車時不慎撞死在後方停等的騎機車母子。記者王昭月／翻攝
台電一輛工程車疑在旗山開錯路，倒車時不慎撞死在後方停等的騎機車母子。記者王昭月／翻攝
台電一輛工程車昨天到高雄市旗山區搶修工程，行經高92線產業道路時，疑發現「開錯路」而倒車，49歲何姓女子騎機車載9歲兒子在工程車後方停等，遭工程車撞上，何女母子捲入車底，被救出送醫都傷重不治，家屬非常哀傷，對台電極不諒解，工程車林姓駕駛稱並不知後方有機車，非常自責，肇事原因警方調查中。

台電鳳山營運處證實是台電的工程車肇事，已派員慰問家屬，協助善後，待檢警調查釐清相關責任，如果確是台電疏失，會負責到底。

警方調查，台電工程車倒車時，不巧撞上後方停等的騎機車何姓母子，導致這對母子捲到車底，兩人被救出後先送旗山醫院搶救，但何姓女子回天乏術，兒子轉送義大醫院也宣告不治。義大醫院表示，小朋友到院時，雖馬上施以心肺復甦術，但仍無法救回。

據調查，何女母子是旗山區大山里民，何女在屏東里港食品廠上班，昨天載兒子要到里港和友人聚餐，沒想到途中碰上死劫。母子從工程車底拉出時全身擦挫傷，意識不清，林姓駕駛酒測值為0，何女待抽血檢驗。

警方表示，高92線產業道路約僅一輛貨車路寬，是旗山聯通屏東里港捷徑，通常只有在地人才知道，經調閱監視畫面發現，台電工程車可能開錯路，停在路上，後方機車無法自兩側通行，遂在工程車後方停等，沒想到工程車一倒車，撞個正著。

林姓駕駛向警方表示，倒車時兩側後視鏡都沒察覺異樣，不知道騎機車的母子就在車子正後方，肇事後他緊急煞車，趕緊通報119。

旗山警分局表示，林姓司機倒車時未注意其他車輛或行人，除依道路交通管理處罰條例開罰，並依過失致死罪嫌移送法辦。

台電 屏東 過失致死

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