嘉義朴子91歲戲院失火 屋主夫妻跳窗逃

嘉義縣朴子僅存榮昌戲院昨天發生火警，戲院付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供 嘉義縣朴子市91年歷史的榮昌戲院停業多年，昨天清晨起火，屋主夫婦跳窗逃生，3層樓戲院付之一炬，起火原因調查中。嘉縣文化基金會董事陳俊哲說，榮昌戲院1933年完工時是東南亞最高的戲院，可容納1500人，228事件曾是集會場所，在裡面提台灣獨立運動，可說是台灣民主聖地，1980年代因電視普及沒落，如今燒毀，非常可惜。

消防局說，榮昌戲院昨天清晨4點多遭祝融吞噬，屋主吳姓夫婦住戲院，從後方巷子跳窗逃生，分別腰部、腳部扭傷送醫，3層樓戲院燒毀，消防人員早上7點15分撲滅火勢，起火點研判是3樓，起火原因調查中。

陳俊哲住在榮昌對面，發現失火時報案，他說，朴子早期有3間戲院，集中榮昌街附近，1間拆除，1間改建，只剩榮昌戲院，大火燒毀相當可惜，是在地人共同回憶，榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一輛才15元，建築木工月薪2元，1933年蓋好是東南亞最高戲院。

陳俊哲調查記錄榮昌戲院興衰故事，看著老戲院消失感傷，臉書貼老戲院照片說，「榮昌永遠再見了！」文觀局說，榮昌戲院雖是老建築，近年屢有影視拍片取景，但老戲院私人產業未提報文資審議，不具文資身分。

地方文史人士感慨說，大林鎮萬國老戲院獲妥善保存營運，列入歷史建築文資身分，文化部補助整修，反觀榮昌老戲院卻毀於祝融，若文觀局能主動遊說溝通老戲院主人，同意依文資法提報列歷史建築，或不致遭祝融，萬國、榮昌命運大不同，榮昌只能留存嘉義人回憶。