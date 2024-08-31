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高屏大雨溪水暴漲！7挖土機、6司機受困沙丘 水淹怪手駕駛座

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影／高屏大雨滂沱…6名怪手司機受困沙丘 搜救方式曝光

聯合報／ 記者林保光潘奕言郭韋綺宋原彰／高雄即時報導

高雄六龜與屏東里港交界的大津橋附近，今午有怪手在溪流中疏濬，不料傍晚大雨滂沱，溪水暴漲，有7輛挖土機6名司機一度受困於濁口溪沙丘，高屏2地消防及搜救人員分頭趕赴現場，以拋繩槍打出繩索，亦利用怪手橫渡，費了九牛二虎之力協助司機們脫困，虛驚一場。

高雄市消防局今天傍晚5時36分據報，大雨過後，溪水暴漲，司機及怪手受困於六龜、里港間大津橋附近沙丘，7輛挖土機距岸邊約有30公尺，司機無法渡過溪水，其中1輛挖土機被溪水淹上駕駛座，岌岌可危。

高雄與屏東2地警消接獲通報，陸續馳援，高市消防局動員特搜中隊及旗山、美濃、六龜、茂林、寶來等消防分隊。屏東消防分局也派遣第一大隊、高樹分隊、鹽埔分隊、里港分隊、特搜大隊前往救援

經了解，6名怪手司機是從大津橋屏東端進入，因疏濬工程而受困，由於天色昏暗，溪水未退，消防人員先以拋繩槍打出繩索，也出動怪手橫渡，將6名男子帶至岸邊，所幸並未造成任何傷亡。

高屏交界7輛挖土機6名司機因溪水暴漲，受困於濁口溪沙丘，高屏2地消防及搜救人員以拋繩槍打出繩索，亦利用怪手橫渡，費了九牛二虎之力協助司機們脫困。記者王昭月／翻攝
高屏交界7輛挖土機6名司機因溪水暴漲，受困於濁口溪沙丘，高屏2地消防及搜救人員以拋繩槍打出繩索，亦利用怪手橫渡，費了九牛二虎之力協助司機們脫困。記者王昭月／翻攝
高屏交界7輛挖土機6名司機因溪水暴漲，受困於濁口溪沙丘，高屏2地消防及搜救人員以拋繩槍打出繩索，亦利用怪手橫渡，費了九牛二虎之力協助司機們脫困。記者王昭月／翻攝
高屏交界7輛挖土機6名司機因溪水暴漲，受困於濁口溪沙丘，高屏2地消防及搜救人員以拋繩槍打出繩索，亦利用怪手橫渡，費了九牛二虎之力協助司機們脫困。記者王昭月／翻攝

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