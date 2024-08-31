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高屏大雨溪水暴漲！7挖土機、6司機受困溪中沙丘 溪水淹上怪手駕駛座
連接高雄六龜與屏東里港2地的大津橋附近，今天傍晚因大雨滂沱，疑溪水暴漲，傳出7輛挖土機6名司機受困濁口溪沙丘。目前高屏2地消防及搜救人員已趕赴案發地，搜救人命當中。高雄市消防局表示，搜救人員以拋繩槍，打出繩索協助脫困，表示目前沒立即危險。
據了解，高雄市消防局今天傍晚5時36分據報，6名挖土機司機7輛挖土機，因大雨過後，溪水暴漲，受困六龜、里港之間的大津橋附近沙丘，因溪水暴漲，7輛挖土機距岸邊約有30公尺，已無法渡過溪水，其中1輛挖土機被溪水淹上駕駛座，岌岌可危。
高雄與屏東2地警消接獲通報，高市消防局已動員特搜中隊及旗山、美濃、六龜、茂林、寶來等消防分隊趕往救人。高市消防局表示，6名挖土機司機在挖土機上，後來利用拋繩槍打出繩索，由消防員帶他們上岸，無立即危險。
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