詐團新手法誆騙買賣「生基位」 彰警阻詐防投資客賠更多

彰化縣40歲劉姓男子今年投資股票失利，7月接到詐騙電話，遊說投資「生基位」補運還可轉賣獲利，劉男花費5萬元買10個，詐團安排假買賣，要他再買20個、再買生基罐賺更多，他察覺被詐後報案，配合警方辦案逮捕兩名車手，依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，劉男投資飆股卻下市，某日接到推銷「生基位」電話，聲稱買生基位可補運，增強靈氣讓身體健康，一個單位5千元「不貴」，日後轉賣可獲利，劉男先買10個單位，並上網看詐團建置的假交易網站，以為生基位買賣市場熱絡。

詐團來電要劉男多買20個，誆騙轉賣可獲利百倍，但需先補繳10萬元「價差」，劉男深信不疑面交25萬元之後，詐團又來電謊稱生基位需搭配生基罐，可賣出更好價格，但需再投資20萬元，劉男發覺沒見過對方但一直交錢，懷疑遭詐而報警。

警方說服劉男配合辦案，與詐團約定面約時間和地點，8月28日在某超商埋伏逮捕23歲的江男和葉男，當場查扣3支犯案手機、10張生基位憑證，成功攔阻面交5萬元。

北斗警分局長黃世德今表示，「生基位」是新興詐騙手法，民眾投資前應謹慎小心，接到不明電話應尋求專業管道辨識真偽，不要隨便匯款和面交現金。