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金門空地1貨櫃冒煙起火…縣府水舞承包商損失慘重 業者：不影響演出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

位在金湖國中前空地有一只貨櫃昨天深夜忽然冒出陣陣白煙，有民眾路過發現不對，趕緊打電話跟消防局通報，消防局人員到場，因貨櫃上鎖無法進入，最後是報警會同員警與里長破門，並以水線搶救，僅花3分鐘就將火勢撲滅；詳細原因由消防局火調科勘查中。

金門縣消防局表示，昨天23時32分接獲民眾報案，指位於金湖國中前的一只貨櫃疑似「走水」，貨櫃中冒出白煙，第一時間出動金湖車組計水箱車2輛，人員4名前往協處；現場為一貨櫃體持續冒煙，未有明顯火光，消防人員以水線降溫。

帶隊官小隊長李彪龍表示，他到場後立即進行環場巡視，確認是一貨櫃冒煙，未有明顯火勢，立即佈署水線進行櫃體將溫，但因貨櫃上鎖無法進入確認火點，最後是通報員警及里長吳孟霖到場會同破門，以油壓破壞剪等器材破壞入室，接續以水線搶救，整起火勢歷時約3分鐘即完全熄滅，整起案件並未造成人命傷亡。

據了解，此貨櫃為金門縣觀光處將於10月初舉辦「國際海洋藝術季」承攬水舞表演廠商裝載設備之用，如今幾乎付之一炬，業者損失慘重，對於財損，業主還無法估算；金門縣觀光處第一時間也瞭解情況，並指出消防隊鑑識起火點為電視，目前廠商表示，不會影響水舞的演出。

消防局呼籲，對於各式儲放環境之電路及電器設備，應建立定期巡查確認機制，如有任何異狀應迅速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。

位在金湖國中前空地一只貨櫃昨天深夜忽然冒出陣陣白煙，民眾路過發現不對，趕緊打電話跟消防局通報，消防局人員到場，以水線搶救，僅花3分鐘就將火勢撲滅。圖／民眾提供
位在金湖國中前空地一只貨櫃昨天深夜忽然冒出陣陣白煙，民眾路過發現不對，趕緊打電話跟消防局通報，消防局人員到場，以水線搶救，僅花3分鐘就將火勢撲滅。圖／民眾提供
金湖國中前空地一只貨櫃昨天深夜冒出陣陣白煙，消防局人員到場，僅花3分鐘就將火勢撲滅；詳細原因由消防局火調科勘查中。圖／民眾提供
金湖國中前空地一只貨櫃昨天深夜冒出陣陣白煙，消防局人員到場，僅花3分鐘就將火勢撲滅；詳細原因由消防局火調科勘查中。圖／民眾提供

貨櫃 金門 黃金

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