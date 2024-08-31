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新北交通熱點治安斑點圖全面E化 轄區治理再進化

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局為全面提升犯罪熱點分析與巡邏路線規畫準確性，以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化，提升並強化新北市治安維護及交通管理效率。

新北市警局長廖訓誠表示，是將「轄區治理」概念結合大數據分析全面E化，應用電子地圖的技術，以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、刑案紀錄資料、交通事故、E化簿冊等資料，以電子地圖或報表方式呈現，讓各警分局主官管及轄區員警即時了解轄區概況。

市警局指出，透過「視覺化分析決策平台」、「E化簿冊管理資訊系統」、「電子E化巡簽管理平台」、「警勤儀表板」等系統，係結合勤務編排與執行，建置「案件熱時斑點」、「熱點情資隨行」、「各類案件分析圖表」等功能，提供勤務規畫或執行單位的轄內治安與交通相關情資及統計分析數據，以「數據驅動決策」的方式，作為相關勤務規畫與數據決策參考。

為全面提升犯罪熱點分析與巡邏路線規劃準確性，新北市警局今年8月間辦理6梯次「轄區治理」系統教育訓練，於8月29日完成轄下各派出所長及相關業務人員共467人的GIS系統操作E化訓練，善用科技新知，提升犯罪偵防效能，期能快速且有效打擊各類犯罪，營造新北治安防衛城，提供市民安居樂業的生活環境。

新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供
新北市警局以「轄區治理」概念為主軸，將110報案、全市交通熱點及治安斑點圖全面E化，讓轄區治理再進化。圖／警方提供

地圖 新北 警察

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