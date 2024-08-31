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前腳才抓違停！宜蘭警下秒「停紅線」買綠豆沙 遭開罰懲戒
宜蘭縣羅東警分局2名男性警員今天下午2時許駛經羅東林業園區一帶，勸離違停在北門綠豆沙紅線的車輛後，竟也違規停在紅線，下車買綠豆沙外帶，被民眾拍下過程PO網爆料。羅東分局回應，該警員違停屬實，將依違反道路交通管理處罰條例舉發，並依警察人員獎懲標準等規定從重議處。
有網友今天下午在臉書社團「宜蘭在地新聞網」匿名爆料，稱有警察到羅東鎮中正北路北門綠豆沙牛乳大王羅東店前驅離違停，隨後自行違停，副駕駛下車買飲料。網友回應兩極，有人認為「天氣熱暫停一下不用小題大作」，有人則說「警察能違規百姓不能太扯」。
羅東分局回應，今天下午2時許，確實有2名男性警員開車到中正北路驅離違停後，在紅線臨停購餐，違規停車行為屬實，將依法開單，行政懲處部分也會從重議處，並列為案例檢討，加強教育。
據了解，2名警員是「一時失慮」才會違停，事後也相當懊悔。
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