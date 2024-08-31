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台電工程車撞死母子…疑「路窄倒車」釀禍 駕駛：不知他們就在正後方

聯合報／ 記者郭韋綺林保光王昭月／高雄即時報導

台電一輛由林姓男子駕駛的工程車，今早行經高雄旗山區高92線旁產業道路時疑發現「開錯路」，正要倒車時不慎撞到正後方停等的機車，造成一對母子雙方，家屬哀傷不已，對台電極不諒解，但一時無心追究，指事後將會求償，警方指車禍肇因還要釐清。

警方初步調查，台電工程車倒車時，不巧撞上後方停等的騎機車母子，導致這對母子捲到車底，兩人被救出後先送旗山醫院搶救，但何姓母親回天乏術，9歲的兒子轉送義大醫院也宣告不治。義大醫院表示，小朋友到院時，馬上施以心肺復甦術，但仍無法救回。

據調查，死亡的49歲何姓女子與9歲兒子是旗山大山里居民，何女在屏東里港食品廠上班，今天是載兒子要到里港和友人聚餐，沒想到碰上死劫。母子從工程車底拉出時全身擦挫傷，意識不清，林姓駕駛酒測值為0，女騎士待抽血檢驗。

警方表示，高92線產業道路約僅一輛貨車的路寬，是旗山聯通屏東里港的捷徑，路不大，通常只有在地人才知道。經調閱發現，台電工程車駕駛發現可能開錯路，停在路上，後方機車無法自兩側通行，遂在工程車方停等，沒想到工程車一倒車，撞個正著。

林姓駕駛向警方表示，倒車時，兩側後視鏡都沒察覺異樣，不知道騎機車的母子就在車子正後方。他緊急煞車後，通報119救援。

旗山警分局表示，警方在訊後已依業務過失致死罪嫌將工程車林姓駕駛移送，詳細事故原因須待進一步釐清。呼籲民眾倒車時，務必提高警覺，小心後方來車，並盡量有人在車後指揮，避免交通事故發生。

台電一輛工程車疑在旗山開錯路，倒車時不慎撞死在後方停等的騎機車母子。記者王昭月／翻攝
台電一輛工程車疑在旗山開錯路，倒車時不慎撞死在後方停等的騎機車母子。記者王昭月／翻攝
台電一輛工程車疑在旗山開錯路，倒車時不慎撞死在後方停等的騎機車母子。記者王昭月／翻攝
台電一輛工程車疑在旗山開錯路，倒車時不慎撞死在後方停等的騎機車母子。記者王昭月／翻攝
警方表示，高92線產業道路約一輛大貨車的寬度，大車塞住，兩側難以通行。記者王昭月／翻攝
警方表示，高92線產業道路約一輛大貨車的寬度，大車塞住，兩側難以通行。記者王昭月／翻攝

交通事故 台電 屏東 車禍 過失致死

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