闖紅燈後加速逃逸…男慘「犁田」被逮 警開18張罰單最高罰13萬

屏東一名24歲楊姓男子，昨日晚上行經萬丹鄉和平西路與公園路口時闖紅燈，被正好經過的巡邏員警要求停車，沒想到楊男卻拒檢加速逃逸，警方一路追隨近3公里，男子不慎滑倒「犁田」才將其攔下，共開出18張罰單，可處4萬1900元至13萬700元罰鍰。

屏東分局萬丹分駐所員警昨日晚上8時30分許在萬丹鄉和平西路與公園路口執行巡邏勤務，遇到一輛機車闖紅燈，上前示意騎士停靠路邊，未料該騎士卻加速拒檢逃逸，一路不斷的違規，警方追隨其近3公里，最後騎士在泉興路不慎滑倒「犁田」才將他攔停。

騎車的24歲楊男在逃逸過程一路違規行駛，警方依違反道路交通管理處罰條例，包括闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、未戴安全帽、不服攔停稽查取締逃逸、變換車道未依規定使用方向燈及無照駕駛等，共開出18張罰單，可處4萬1900元至13萬700元罰鍰。

屏東警分局呼籲，駕駛人遇員警執行勤務攔查時，務必停車配合，若加速逃逸以危險駕駛逃避攔查，不僅危害自身及他人安全，更是對公權力的直接挑戰，警方必強勢執法，絕不寬貸。