台電工程車高雄旗山倒車肇事 母子送醫不治...司機稱：沒看到有車

台電公司1輛工程車今天上午到高雄市旗山區執行公務，倒車時疑未注意後方車輛，與後方何姓女子的機車出車禍。何女載9歲兒子雙雙倒地受創送醫，母子傷重不治。確實肇事原因由警方調查中，

據了解，何姓女子（49歲）騎機車載兒子要外出聚餐，今天上午10時許，路過旗山區高92線道路附近的產業道路，遇林姓男子（44歲）駕駛台電工程車倒車，由於產業道路僅約6公尺寬，林疑未注意後方來車，倒車直行撞上何女的機車。

何女母子人車倒地，母子全身擦挫傷，受創嚴重，緊急送往旗山醫院急救，母子倆延醫後仍在近午不治。

據了解，台電工程車林姓司機倒車時，沒有其他人員指揮交通，林姓司機稱他倒車時沒看到後方有車，撞上機車後才驚覺出事。