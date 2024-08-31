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高雄旗山一工程車倒車撞倒行經機車 母親與9歲兒子雙亡

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導

高雄旗山區高92線旁產業道路今早10點多一輛工程車倒車時，不慎撞及一對機車，車上母子遭捲到車底，被救出送往旗山醫院搶救無效，車禍肇責原因警方還要釐清。

據查，49歲何姓女子騎機車載9歲兒子要到屏東里港與同事聚餐，行經高92產業道路時被44歲林姓男子駕駛的工程車倒車撞及。

警方表示，林姓駕駛未受傷，但何女與9歲兒子黃童全身擦挫傷，被拉出車底時意識不清，緊急送往旗山醫院仍急救無效。林姓駕駛酒測值為0，女騎士待抽血檢驗，

旗山警分局表示，林姓駕駛倒車時不注意其他車輛或行人，據道路交通管理處罰條例第 50 條，將處新臺幣600元以上，1200以下罰鍰。

一輛工程車今早行經高雄旗山高92線時疑倒車不慎撞到後方的機車，造成母子雙亡。記者王昭月／翻攝
一輛工程車今早行經高雄旗山高92線時疑倒車不慎撞到後方的機車，造成母子雙亡。記者王昭月／翻攝

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