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影／瑞芳鼻頭角步道火燒山...濃煙掩山頭 直升機支援滅火

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。現場很多地方消防人員上不去，打不到火點，現在阻隔延燒，已請求空勤直升機支援滅火，直升機下午1時20分已到場進行空中場勘。

新北消防局獲報，今天上午9時01瑞芳區鼻頭角步道，近台2線84.5K發生火燒山，9時25分消防人員到場，布線搶救中，無人傷亡，初估雜草燃燒面積800平方公尺，火勢侷限中，派遣1大隊1中隊10分隊前往救援。

消防局第六大隊表示，提醒瑞芳及鄰近地區民眾外出配戴口罩以減少呼吸道及眼睛不適。另外，請遊客不要前往鼻頭角附近遊玩。

現場很多地方上不去打不到火點，現在盡量阻隔延燒，申請空勤直升機會滅火，直升機下午1時20分到場進行空中場勘。

基隆市消防局說，消防署來電表示，因應新北市消防局火警，下午2時直升機將降落基隆市立棒壘球場，已通知安樂分隊出4名人員淨空棒球場及協助水袋吊掛，另通知警察局協助現場人員疏散。

新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
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新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝
新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。記者游明煌／翻攝

瑞芳 直升機

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