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疑感情和財務糾紛 台中男民宅大門機車潑紅漆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

二名男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，停在住宅前3輛機車也被波及，據了解，潑漆案疑似感情和財務糾紛引起，台中市大雅警分局受理報案後，正追查男子身分並通知到案。

台中市潭子區本月25日早上5點多發生民宅鐵門遭潑漆案，報案人說被2名男子扔擲油漆，住家鐵捲門及屋外停放3輛機車都被紅漆潑灑，報案人表示，潑漆男子應是受37歲林姓男子指使，恐嚇意味濃厚，潑灑後旋即逃逸去，被害人已到派出所提告毀損、恐嚇、妨害名譽罪。

大雅分局頭家派出所獲報後，側面了解疑似因感情及財務糾紛而潑漆洩憤，經警方擴大調閱監視器過濾，已鎖定特定對象，後續將深入追查以釐清案情。

大雅分局呼籲，如有私人糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。

男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，警方受理報案後追查中。記者游振昇／翻攝
男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，警方受理報案後追查中。記者游振昇／翻攝
男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，警方受理報案後追查中。圖／取自臉書黑色豪門企業
男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，警方受理報案後追查中。圖／取自臉書黑色豪門企業

台中市 潑漆 財務

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