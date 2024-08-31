疑感情和財務糾紛 台中男民宅大門機車潑紅漆
二名男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，停在住宅前3輛機車也被波及，據了解，潑漆案疑似感情和財務糾紛引起，台中市大雅警分局受理報案後，正追查男子身分並通知到案。
台中市潭子區本月25日早上5點多發生民宅鐵門遭潑漆案，報案人說被2名男子扔擲油漆，住家鐵捲門及屋外停放3輛機車都被紅漆潑灑，報案人表示，潑漆男子應是受37歲林姓男子指使，恐嚇意味濃厚，潑灑後旋即逃逸去，被害人已到派出所提告毀損、恐嚇、妨害名譽罪。
大雅分局頭家派出所獲報後，側面了解疑似因感情及財務糾紛而潑漆洩憤，經警方擴大調閱監視器過濾，已鎖定特定對象，後續將深入追查以釐清案情。
大雅分局呼籲，如有私人糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言