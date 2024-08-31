73歲婦騎機車出嘉榮停車場 疑似硬闖撞柵欄又爆衝犁田受傷

73歲婦人騎機車22日上午9點44分，要離開台中榮民總醫院嘉義分院停車場，疑似硬闖，結果臉撞柵欄，手又催油門失控，當場摔在路中央受傷，全程被監視器拍下；嘉榮表示，事發馬上協助報警醫治，將設置更顯眼的警示標語，提醒民眾注意安全，請勿跟車。

嘉義榮總的停車場最近拍到，有名婦人未遵守停車場規定，疑似要硬闖，結果臉撞柵欄，手又去催到油門失控，當場摔在路中央。監視器拍下，1名機車騎士，剛投完停車幣要離場，後面婦人沒有減速硬闖。

婦人臉直接撞上柵欄，失去重心，摔車時，右手又去催到油門，整個人失控衝出去，側摔在路中央，還差點被長照的廂型車給追撞。有人貼社群引發網友討論，有網友酸說，「為省停車費，把自己弄傷車毀損了，得不償失」，也有網友說「會不會長輩不會操作機器。」

嘉榮說，22日上午9點44分73歲婦女騎機車離開時，因前方有名男騎士向收費員繳費後離去，欄臂開啟隨即跟前方機車離開，欄臂有警示標語勿跟車，婦女因欄臂放下導致頭部受傷及車輛打滑，收費員當下立即報警，員警到院區聯繫婦女兒子，了解處理事件經過。