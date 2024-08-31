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斗六吃早餐聽見「碰」一聲！對向路面塌陷成Ｖ字…2輛機車掉坑裡

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斗六吃早餐突聞「碰」一聲 對向路面塌陷成Ｖ字！2輛機車掉坑

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，造成2輛機車當場墜入坑洞裡，所幸無人受傷，斗六市公所獲報後，已請工程人員加強周邊安全維護，將與相關單位研商後續用路安全改善等問題。

今天上午9時多，斗六文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，發出「碰」一聲巨響，當時鄰近診所有不少民眾候診，對面的早餐店也有許多用餐民眾，大家聞聲紛紛跑出查看，房仲公司職員也衝出，只見路面已經塌陷，停在上方的兩輛機車直接掉入坑洞中，所幸當時無人經過，沒有傷亡。

斗六市公所主秘孫旺田指出，該處路面塌陷範圍長約7公尺、寬4公尺、深1.5公尺，該處為早期農田水利溝渠，上方有兩層水泥加蓋，已有數十年歷史，塌陷的水泥塊當場壓壞自來水管，自來水公司已緊急搶修恢復供水，周邊也拉起封鎖線及放置三角錐，確保用路人安全。

孫旺田說，因農田水利溝為農水署管，道路權責為縣府及公所，近期將邀集相關單位研商後續修復及該路段的交通安全、人行空間等改善問題。

雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，造成2輛機車當場墜入坑洞裡，所幸無人受傷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，造成2輛機車當場墜入坑洞裡，所幸無人受傷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，造成2輛機車當場墜入坑洞裡，所幸無人受傷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，造成2輛機車當場墜入坑洞裡，所幸無人受傷。記者陳雅玲／攝影

房屋 斗六 早餐店

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