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三重民宅火警祖孫一度受困 熱血路人經過撬壞鐵窗救2人
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午冒出黑煙，祖孫兩人一度受困2、3樓租處火場內，幸好一輛工程車路過，司機與乘客下車撬壞鐵窗救出孫子，新北市消防局則救出受困3樓祖父，檢視祖孫兩人輕微嗆傷送醫無大礙，至於起火原因待查。
據了解，彭姓男子（22歲）與祖父（93歲）今天上午近12時許，各自在新北市三重區光興街租處2、3樓，不料2樓處突然冒起火煙，人在2樓屋內的彭男試圖往外逃生，卻因火煙堵住大門出口，只能受困火場站在鐵窗平台向外大聲呼叫求援。
剛好，一輛工程車路過，見2樓處有濃煙竄出，鐵窗台上站著一人不斷呼救，工程車司機與乘客兩人趕緊下車，將車斗後方A字梯架在工程車上，旋即手拿破壞工具攀爬至窗台邊，撬壞鐵窗救出彭男。
此時，新北市消防局消防員59人、各式搶救車輛24車剛好趕抵，彭男向消防員指其祖父還受困3樓處，消防員趕緊拉水線沿著租處一樓衝上3樓處，救出受困3樓臥房的彭姓老翁（93歲），經檢視彭姓祖孫兩人無明顯外傷、但有些微嗆傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。
消防員殘火處理，發現於2樓處有燃燒雜物，初估燃燒面積約10平方公尺，至於起火原因有待火調人員調查釐清。。
新北市消防局第三大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時，恐造成火勢過大或延燒之虞。提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以在火警發生初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。
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