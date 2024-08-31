快訊

柯文哲恐被羈押 王世堅再嗆：曲棍球不能當會客菜

斗六吃早餐聽見「碰」一聲！對向路面塌陷成Ｖ字…2輛機車掉坑裡

高雄機場國泰班機「疑引擎爆炸」滑回跑道！旅客聽巨響嚇壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重民宅火警祖孫一度受困 熱血路人經過撬壞鐵窗救2人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午冒出黑煙，祖孫兩人一度受困2、3樓租處火場內，幸好一輛工程車路過，司機與乘客下車撬壞鐵窗救出孫子，新北市消防局則救出受困3樓祖父，檢視祖孫兩人輕微嗆傷送醫無大礙，至於起火原因待查。

據了解，彭姓男子（22歲）與祖父（93歲）今天上午近12時許，各自在新北市三重區光興街租處2、3樓，不料2樓處突然冒起火煙，人在2樓屋內的彭男試圖往外逃生，卻因火煙堵住大門出口，只能受困火場站在鐵窗平台向外大聲呼叫求援。

剛好，一輛工程車路過，見2樓處有濃煙竄出，鐵窗台上站著一人不斷呼救，工程車司機與乘客兩人趕緊下車，將車斗後方A字梯架在工程車上，旋即手拿破壞工具攀爬至窗台邊，撬壞鐵窗救出彭男。

此時，新北市消防局消防員59人、各式搶救車輛24車剛好趕抵，彭男向消防員指其祖父還受困3樓處，消防員趕緊拉水線沿著租處一樓衝上3樓處，救出受困3樓臥房的彭姓老翁（93歲），經檢視彭姓祖孫兩人無明顯外傷、但有些微嗆傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。

消防員殘火處理，發現於2樓處有燃燒雜物，初估燃燒面積約10平方公尺，至於起火原因有待火調人員調查釐清。。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時，恐造成火勢過大或延燒之虞。提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以在火警發生初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。

新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午起火，路人及消防員分別救出受困在2、3樓的彭姓祖孫，送醫無大礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

新北 消防員 火災 鐵窗

延伸閱讀

影／新北三重舊公寓竄火煙 租屋母子不在家避火劫

泰山鐵皮倉儲冒濃煙 新北消防馳援搶救

高雄酒吧火警 受傷消防隊員再增加1人

高雄酒吧火警2消防受傷 消防局：2人生命穩定

相關新聞

影／瑞芳鼻頭角步道火燒山...濃煙掩山頭 直升機支援滅火

新北市瑞芳鼻頭角步道旁山坡，疑因燃燒雜草，初估燃燒面積約800平方公尺，出動42車134人前往搶救。現場很多地方消防人員...

情侶爭吵女負氣跳車傷重亡 男友沒減速停車...過失致死起訴

桃園龍潭宋姓男子今年4月中旬某日清晨，與交往2年多的曾姓女友一起從觀音友人住處返家，途中因故發生爭執，曾女一氣之下竟打開...

三重民宅火警祖孫一度受困 熱血路人經過撬壞鐵窗救2人

新北市三重區光興街一棟舊公寓2樓，今天上午冒出黑煙，祖孫兩人一度受困2、3樓租處火場內，幸好一輛工程車路過，司機與乘客下...

新自強號火車衛生紙遭洗劫 清潔員扮柯南揪賊偷9捲送辦

台鐵317列次新自強號近日發生離奇竊案，清潔人員接獲民眾抱怨車廂廁所內沒有衛生紙，立即補充但很快又不翼而飛，清潔人員不堪...

斗六吃早餐突聞「碰」一聲 對向路面塌陷成Ｖ字！2輛機車掉坑

雲林縣斗六市文化路一家房屋仲介公司門口路面上午突然塌陷，造成2輛機車當場墜入坑洞裡，所幸無人受傷，斗六市公所獲報後，已請...

疑感情和財務糾紛 台中男民宅大門機車潑紅漆

二名男子清晨到台中市潭子區民宅前潑漆，停在住宅前3輛機車也被波及，據了解，潑漆案疑似感情和財務糾紛引起，台中市大雅警分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。