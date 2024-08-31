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遛狗不牽繩浪貓慘死 新北上半年違反動保法共罰678萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市家寵犬、貓共37萬隻，衍伸不少動保法罰單數量，新北市今年上半年度至6月底，總計開罰201件、678萬，開罰最多的為遛狗不牽繩疏縱案共95件、開罰40萬2000元，甚至一流浪貓因此遭未繫繩比特犬咬死。罰最高的則是未辦理絕育，開罰案件69件、360萬元。其次為棄養動物、未辦理寵物登記、虐待動物，動保處表示經常與轄內國中小合作辦理愛護動物生命教育課程，持續宣導寵物繫牽繩，避免民眾觸法被罰。

少子化年代，家戶寵物數量不減反增，新北市動保處統計轄內家寵犬、貓約37萬隻，雖動保處長年需宣導遛狗繫狗鍊、絕育打晶片，但仍有民眾存僥倖心理，因此觸犯動保法。

新北市動保處統計截至今年6月底，動保法已開罰201件、總罰金達678萬元，其中開罰次數最多就是疏縱案(未繫簽繩等)，共罰95件、罰金40萬兩千元，疏縱案多為民眾檢舉提供監視器或照片，通常是左右鄰居受不了鄰居遛狗不繫繩造成困擾，被開罰者通常知道疏縱為不當行為，但不願意改善，鄰居只能交由政府開罰。其中三重飼主因疏縱攻擊性比特犬，導致一隻流浪貓慘死街頭。

另外罰金最高為未絕育及未申請繁殖，罰金最低就要5萬起跳，總計開罰69件、360萬元，其次為棄養動物計53件、183萬3000元，未辦理寵物登記有8件、開罰2萬8500元。虐待、傷害動物6件、開罰12萬7500元。

動保處表示，未減少民眾誤觸動保法遭罰，今年與轄內國中小合作辦理愛護動物生命教育課程62場8791人次，宣導寵物不疏縱、要繫繩。狂犬病疫苗施打巡迴21場次，以及行動醫療站共104場，宣導外出要繫繩，以保障寵物安全。

另外以新聞稿說明案例提醒民眾法規資訊、不定期巡查公園、巷道、山區，舉牌宣導寵物繫牽繩，及架設禁止傷害動物告示警語等，避免民眾誤觸動保法。

三重比特犬未繫牽繩，導致浪貓慘死街頭，飼主也因疏縱犬隻違法動保法遭開罰。圖／新北市動保處提供
三重比特犬未繫牽繩，導致浪貓慘死街頭，飼主也因疏縱犬隻違法動保法遭開罰。圖／新北市動保處提供

動保法 寵物 新北 虐待動物

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