新自強號火車衛生紙遭洗劫 清潔員扮柯南揪賊偷9捲送辦

台鐵317列次新自強號近日發生離奇竊案，清潔人員接獲民眾抱怨車廂廁所內沒有衛生紙，立即補充但很快又不翼而飛，清潔人員不堪其擾，在廁所外巡視觀察，發現一名男子疑似偷了好幾捲，通報列車長報警。列車到站後鐵警前往了解，60多歲李姓乘客聲稱因一直跑廁所，才多拿幾捲備用，鐵警在他隨身背包起獲9捲衛生紙，依加重竊盜罪嫌函辦。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長吳忠岳說，19日晚間接到台鐵通報，指新左營開往花蓮的317次新自強號列車，快到玉里站時好幾個車廂的衛生紙都被偷走，清潔人員不斷接到民眾反映「廁所沒有衛生紙」，馬上補充但又被拿走，清潔人員不堪其擾，決定自己抓小偷，在各車廂來回巡視，找到李姓男子嫌疑重大。

鐵警花蓮分駐所員警立即到花蓮站月台等待317次到站，列車抵達後，經清潔人員指認，李姓竊嫌坦承，表示因為身體不適一直跑廁所，才多拿幾捲衛生紙備用，警方從他隨身背包中起獲9捲衛生紙，警詢後依刑法加重竊盜罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。