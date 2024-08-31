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情侶爭吵女負氣跳車傷重亡 男友沒減速停車...過失致死起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園龍潭宋姓男子今年4月中旬某日清晨，與交往2年多的曾姓女友一起從觀音友人住處返家，途中因故發生爭執，曾女一氣之下竟打開副駕駛座車門作勢下車，宋男不但未減速慢行，也未路邊停車，釀曾女跳車後傷重死亡，桃園地檢署偵結，將宋男依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，46歲宋姓男子與49歲曾姓女子為男女朋友關係，今年4月15日上午清晨5點，駕車與曾姓女子一起從觀音民族路巷弄內友人宅離開返家，途中雙方因生活瑣事發生爭吵，曾女突然打開車門欲下車，但宋男未減速繼續行駛，當行經觀音區文林路時，曾女果然從副駕駛座跳車，宋男趕緊打119將女友送醫急救，不過仍於當日上午6點20分因外傷性顱內出血死亡。

檢警詢問及偵查時，宋男對案發過程皆坦承不諱，同時根據路口監視器翻拍照片佐證，部桃新屋分院診斷證明書等佐證，檢察官認為，曾姓被害女子因宋姓男子未減速慢行或路邊停車，而自車上墜落受傷死亡，核被告宋男所為係犯過失致死罪嫌。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園一名曾姓女子今年4月15日清晨5點與宋姓男友一同從觀音友人住處開車返家，途中因生活瑣事爭吵，在車輛行經觀音區文林路時跳車摔傷死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名曾姓女子今年4月15日清晨5點與宋姓男友一同從觀音友人住處開車返家，途中因生活瑣事爭吵，在車輛行經觀音區文林路時跳車摔傷死亡。記者周嘉茹／翻攝

桃園地檢署 過失致死

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