台南警察不放棄一路找到嘉義山區 尋獲騎車摔傷無法動彈失蹤男

台南善化胡姓男子前天騎車離開住家後音訊全無，家人打電話都沒有回應，擔心他發生意外，到當地派出所請求協尋。玉井分局員警接獲通報協尋，調閱監視器發現他騎車往曾文水庫山區，一路走山路一直找到嘉義縣沒有放棄，昨天傍晚在嘉義縣中埔鄉石硦村產業道路找到摔車受傷無法動彈的男子，家屬非常感謝警方能及時尋獲、避免意外發生。

玉井分局楠西派出所所長謝明璋表示，員警調閱失蹤男子可能經過的地點週遭監視器，發現胡男曾於30日下午出現在楠西區往曾文水庫方向前進，立即通報線上警力，配合路口監視系統沿路從楠西區各方向尋找男子騎機車身影。

謝明璋說，員警因為懷疑失蹤男子可能一路騎車往嘉義縣山區，一直沒有放棄找人，終於在嘉義縣中埔鄉石硦村路邊尋獲胡男，他意識雖清醒，但身上有多處摔車造成擦挫傷，現場員警立刻通知救護車到場送醫，並通知家屬至醫院處理後續醫療事宜。家屬對警方積極尋人再三表達萬分感謝。