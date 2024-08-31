影／新北三重舊公寓竄火煙 租屋母子不在家避火劫

新北市三重區三和路二段一間舊公寓5樓，今天上午竄出大量火煙，新北市消防局獲報人車趕抵布水線撲滅火勢，所幸起火時屋內沒人，現場沒有人受傷，初估燃燒面積約20平方公尺，起火原因待查。

據了解，新北市三重區三和路二段21巷內一棟舊公寓5樓，今天上午8時30分左右冒出大量濃煙，旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動消防員52人、各式搶救車輛21車到場，協助疏散住戶並布水線灌救，火勢於20分鐘後控制撲滅。

消防員殘火處理，初估燃燒面積約20平方公尺，所幸起火時租住起火戶母子沒在屋內避過火劫。至於起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第三大隊長陳志德提醒，家中發生火災，記得避難逃生要領「小火快逃、濃煙關門」逃生時應使用低姿勢，往火場相對位置處逃生。選擇有對外窗的房門，並迅速關上使用毛巾或衣物塞緊門縫，待在窗戶邊向外求救，等待消防人員救援。