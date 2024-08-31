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惡劣！台中男曾肇逃...這次撞癱路人又跑 下場判3年4月
台中謝姓男子有肇逃、酒駕前科，又因開車不當駕駛不慎撞上涂姓路人，害涂彈飛至鄰車車頂後重摔在地，釀頭部重撞、全身多處骨折最終癱瘓昏迷，謝當下沒下車查看、協助救護，反而又踩油門加速逃逸。法院以他有不良記錄在先又再犯，依肇逃、過失致重傷等罪判他3年4月，可上訴。
檢警調查，謝男2023年4月8日早上7點多駕駛1輛小客車行經北屯區太原路，卻不當行駛在慢車道並往右偏，未注意前車狀況擦撞停在路邊擦拭機車的涂姓男子，涂男遭猛烈撞擊噴飛到一旁小客車車頂，最後重摔跌落機車坐墊，連人帶車再一起倒地。
謝男車禍後，其右前擋風玻璃碎裂、又後照鏡斷裂，但他明知撞到人釀受傷，卻沒有下車查看傷勢或提供救助，也沒留下任何聯絡方式及報警，就直接踩油門加速離去。
涂男無辜遭撞，造成頭部嚴重傷勢及腦出血，全身多處骨折，且因呼吸衰竭經手術後呈現四肢癱瘓、意識昏迷等重傷害。
警方獲報逮人，謝男落網在偵查、審理時均坦承不諱，並有現場監視器畫面、交通事故分析表及涂就醫紀錄等可佐。
法院審酌，謝男開車不當行駛撞癱涂男，卻沒留在現場協助救護，反而直接逃逸，且本件車禍謝是肇事原因，涂並無過失，考量謝沒和涂及家屬和解，過去也有肇逃、酒駕等紀錄。
法院這次依過失致重傷害罪判他7月，依犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於重傷而逃逸罪，判他3年，2罪應執行3年4月。
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