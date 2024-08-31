大甲警獨家推出媽祖特色哨子鑰匙圈 送學童教自我保護4招

台中市大甲警分局獨家推出「媽祖特色哨子鑰匙圈」，最近以宣導並通過考驗方式送給國小學童，教他們自我保護4大招，「1叫、2跑、3說、4報警」。

為守護轄區內眾多學童上、下學安全，大甲警分局針對轄內交通要衝小學編排護童勤務，派員在校門口守望及巡邏，開學後陸續到轄內國小，利用上下學時段為學童加油打氣，通過小英雄應援團考驗的學童們，獲頒大甲警分局獨家推出「媽祖特色哨子鑰匙圈」。

「媽祖特色哨子鑰匙圈」結合大甲在地元素「兒童守護神─媽祖」，配備一個哨子，當遇到緊急或危險狀況時，可利用哨子發出聲響，讓周邊的人知道並協助，提高學童應對緊急情況的能力；鑰匙圈運用台中市政府警察局識別標誌，展翅飛揚舞動金鴿圖樣如同英雄徽章，挑戰成功獲得鑰匙圈的學童們，迫不及待將鑰匙圈別上書包。

應援團成員透過圖卡、影片教學童遇見陌生人搭訕時，該如何自保與應對方式，並實際演練「1、叫：大聲呼叫。2、跑：跑離現場。3、說：冷靜說明。4、報警：撥打110求助。」四招擊退陌生人，員警與志工們透過生動教學，吸引學童的目光。