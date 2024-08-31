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曾為東南亞最高戲院…嘉義縣朴子僅存榮昌戲院遭祝融 屋主夫妻跳窗逃生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市榮昌戲院停業多年，今早4點多突遭祝融吞噬，屋主吳姓夫婦住在戲院內，火災時從後方巷子跳窗逃生，分別腰部、腳部扭傷送醫，3層樓全部燒成焦炭，消防人員早上7點15分撲滅火勢，正處理餘火，初判起火點為屋內3樓，詳細起火原因仍待火調釐清。

附近民眾表示，戲院產權面積約600坪，由三兄弟每人分得200坪，住在戲院的是小兒子夫妻，雖然他們在嘉義市有房子，但還是回來戲院居住，今天清晨起火時，因為戲院前方鐵捲門拉下，火勢很大沒辦法逃生，小兒子夫妻就從戲院後方窗戶跳窗，從巷子逃生。

嘉義縣文化基金會董事陳俊哲住在榮昌戲院對面，清晨4點多聽見異音查看發現失火，趕忙報案。陳俊哲說，朴子市早期有3間戲院，都集中在榮昌街附近，其中一間現已拆除，另一間拆除改建房子，只剩榮昌戲院保有原貌，因大火燒毀相當可惜，是在地人共同回憶。

陳俊哲說，榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所，在裡面提出台灣獨立運動，可說是台灣的民主聖地，直到1980年代因電視普及而逐漸落沒。

嘉義縣消防局今早派遣14個分隊前往搶救，抵達時榮昌戲院3層樓建物已完全燃燒，立即出水線搶救，火勢在早上7點15分撲滅，但仍有餘火不斷竄出，屋頂房梁也不時坍塌掉落，消防人員正在處理餘火，初估燃燒面積約為1200平方公尺，將由火調科釐清起火原因。

嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子僅存榮昌戲院今早付之一炬，屋主夫妻跳窗逃生受傷送醫。記者黃于凡／攝影

嘉義 火災

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