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早年嫁來台灣印尼婦失智台語全忘 抱孫迷失梧棲街頭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名印尼籍婦人抱著3歲孫子在台中市梧棲區街頭迷路，她失智又語言不通，員警先帶他們挨家挨戶找家人，再回派出所打電話查證，員警還一度被接電話的民眾誤以為是詐騙集團，警方最後找到印尼婦人的家屬，虛驚一場。

前晚7點，清水警分局警員簡兆佑獲報，梧棲區有迷途老人及幼童需要協助，他立即趕到現場了解並協助，發現是56歲印尼籍老婦人帶著3歲男幼童迷路，婦人身上未帶任何證件語言又無法溝通，男童見到警察一點也不害怕，還打開雙手要警察抱抱，警員抱著男童挨家挨戶詢問附近住戶，都無人認識，只好先將祖孫2人帶返派出所休息。

婦人語言不通又不識字，面對警方時神情緊張，梧棲警所長涂嘉佑見狀提供飲用水、麵包及餅乾安撫她情緒，警方慢慢引導婦人終於說出不標準的國語姓氏「劉」，再以無音調說出台語名字和生日訊息。員警透過簡短資訊，拼湊後再透過警政系統比對上千筆資料，期間打了幾十通疑似家屬電話詢問，還一度被認為是詐騙電話而遭掛斷電話，一個多小時努力，終於聯繫上婦人的媳婦，並接送回家。

媳婦表示，一家人因為工作剛從南部搬來台中梧棲住不到一個月，環境非常生疏，鄰居也都不熟識，當天夫妻倆都是值夜班。婆婆是印尼籍，早期嫁來台灣，因公公去逝後婆婆有些失智，許多台語已退化到不會說，當晚肚子餓才會帶著孫子外出覓食，身上沒有帶錢跟證件，出門後即迷途，她感謝熱心民眾及警方積極幫忙，讓祖孫2人安全返家。

台中市清水警分局梧棲所長涂嘉佑呼籲，家中如有需要照顧者或長者，可在他身上放置辨別身分資料與家屬聯繫方式資料，也可至社會局申請愛心手鍊配戴，警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近到各分局偵查隊申請捺印，如有當事人走失、無法辨識身分等情形，可經指紋比對即時辨識身分，盡速與其家屬取得聯繫並協助返家。

一名印尼籍婦人失智抱孫迷失台中梧棲街頭，警方帶祖孫挨家挨戶找家人，再帶他們回派出所協助。圖／警方提供
一名印尼籍婦人失智抱孫迷失台中梧棲街頭，警方帶祖孫挨家挨戶找家人，再帶他們回派出所協助。圖／警方提供
一名印尼籍婦人失智抱孫迷失台中梧棲街頭，警方帶祖孫挨家挨戶找家人，男童看到男警討抱抱。圖／警方提供
一名印尼籍婦人失智抱孫迷失台中梧棲街頭，警方帶祖孫挨家挨戶找家人，男童看到男警討抱抱。圖／警方提供

印尼 失智 梧棲

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