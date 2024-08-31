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影／36人打麻將「想贏」 蘆洲警查獲棋牌社聚賭全送辦
新北市蘆洲區中原路一家棋牌社，涉嫌以合法掩護非法供來客聚賭。警方監控蒐證數日，這個月25日持搜索票前往搜索，查扣賭資、賭具、籌碼等證物，連同負責人、賭客37人一併帶回查辦，警詢後依法送辦裁處。
據了解，廖姓女子（42歲）以合法商業登記在新北市蘆洲區中原路經營一家以「想贏」為名的麻將棋牌社。為穩定客源，針對來店消費老客戶，不但給予優惠折扣，還會推出打卡活動發放「全勤獎」禮物。
同時，廖女還在臉書創立粉絲專頁，不時搭配情人節、母親節等節日辦理活動，只要賭客自摸相關字樣即可獲得禮品，甚至舉辦最高獎金一萬元「想贏杯」麻將大賽，藉以吸引更多人前來店內消費。
日前蘆洲警方獲報該家旗牌社以合法掩護非法方式讓來客賭博，警方派員蒐證多日，這個月25日下午4時許持搜索票前往搜索，果然查獲有賭客以籌碼換現金聚賭，查扣現金30萬（包括抽頭金8萬5950元）、10片電動麻將桌IC版、監視器主機、工作手機賭具等證物，連同廖女及賭客共37人一併帶回查辦。警詢後廖女依刑法268條、賭客依刑法266條全部移送法辦。
蘆洲警分局延平所長忻厚成呼籲，絕不容許棋牌社以合法掩護非法賭博方式經營，持續針對轄內各棋牌社進行臨檢掃蕩及蒐證，若發現有不法情形，將報請第三方警政，由新北市政府進行行政干預，杜絕賭博歪風。
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