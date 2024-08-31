台積電關鍵化學品供應商！英特格高雄北廠凌晨傳火警竄濃煙

台積電關鍵化學品供應廠商英特格公司，今天凌晨在高雄市路竹區的KSP-N高雄北廠發生火警。火苗在廠內悶燒，竄出濃煙，消防人車趕去滅火，一進廠房，囤放事業廢棄物的區域冒火燃燒，約1小時後撲滅火勢，未造成傷亡。起火原因由消防局調查中。

英特格公司在高雄市路竹區南科高雄園區，投資5億美元設廠，去年5月啟用後，又在路竹區路科八路設KSP-N高雄北廠，生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶與先進沉積材料三大產品。

今天凌晨3時許，高雄市消防局據報，英特格高雄北廠冒出濃煙，出動23車43人，包含化學車、消防機器人、重機具、無人機趕去搶救。

高雄市消防第五大隊表示，消防人車趕抵火場，廠內沒人上班，火苗疑在廠內悶燒，冒出濃煙，但不見明火，直到消防隊員切割廠房鐵皮牆壁，瞬間火苗燃升，消防隊員立即布線出水進入廠區滅火，直到今天凌晨4時許撲滅火勢，未造成傷亡。