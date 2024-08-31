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影／高雄鼓山發生汽車縱火案 涉案人身中刀傷死亡
高雄市鼓山區青雲街30日深夜發生火警，2輛汽車起火燃燒，消防局據報趕抵火場，立即撲滅火勢，警方調閱監錄系統畫面，發現疑有人縱火，查出是其中1輛車車主的前姊夫劉姓男子涉案，警方沿途找人，今天凌晨發現劉竟在附近學校死亡，全案由警方處理中。
8月30日深夜11時40分許，高雄市消防局接獲報案，指鼓山區青雲街85巷與青峰街口發生火警，消防隊到場撲滅火勢，1輛轎車和1輛小貨車燒毀，無人員傷亡。
警方調閱監視系統畫面，發現起火處有人疑對其中1輛車潑灑汽油後點火，持火把走出車旁立即徒步逃逸，懷疑是人為縱火，鼓山警分局立即成立專案小組，追緝涉案人。
據了解，其中遭潑灑汽油的小貨車主謝姓男子（54歲）與做食品加工業的前姊夫劉姓男子（65歲）有糾紛，謝姓男子發現小貨車前的轎車是劉的轎車也同樣燒毀，看影像中的持火把的人像是劉姓男子，警方馬上地毯式搜尋劉的去向。
今天凌晨2時許，警方在附近學校找到劉姓男子，但是劉男已經倒臥校舍角落，身上疑有刀傷，已經死亡。
據悉，劉男與謝姓車主的姊姊已經離婚，最近謝的父親去世，留有遺產，劉曾為遺產的事與謝家起糾紛，謝姓男子認為他與姊姊已離婚不願理他，劉因此曾多次爭吵。全案仍由警方調查。
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