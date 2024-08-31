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巡邏撞死人 2海巡員涉肇逃送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣江姓男子與友人在涵洞喝酒卻被撞死，警方深入追查，查出是海巡人員涉案。記者王燕華／翻攝
花蓮縣江姓男子與友人在涵洞喝酒卻被撞死，警方深入追查，查出是海巡人員涉案。記者王燕華／翻攝
海巡署第一二岸巡隊花蓮和平安檢所邱姓下士、簡姓上兵，前天上午開車巡邏時，不慎撞倒在涵洞內喝酒的江姓男子，江男送醫不治。警方調閱周邊監視器查出兩人涉嫌肇逃，兩人起初矢口否認，警方第二度帶著監視器畫面上門，才坦承因一時緊張離開現場，警方依肇事逃逸致人於死罪嫌送辦。

33歲邱姓下士是和平安檢所安檢士，年資14年，事發時由他駕車，載到職2年的26歲簡姓上兵巡邏。海巡署昨發出聲明，已立即啟動汰除程序，東部分署將於24小時內開軍評會嚴處，涉案2人也先停派勤務，全力配合司法單位調查，絕不包庇護短。副署長謝慶欽表示，將以此事件為鑑，加強內部教育訓練，杜絕類似事件再發生。

花蓮縣秀林鄉和中部落楊姓及江姓兩名男子，前天因天氣炎熱，相約在台9丁線59.76公里處的橋梁涵洞下喝酒烤肉，上午10時許楊男見酒喝完了，離開去買酒，回來卻發現59歲江男似遭車輛輾過，頭顱破裂，身上還有多處擦挫傷。江男經救護車送醫搶救，上午11時58分宣告死亡。

新城警分局調閱周邊監視器，發現案發前後5分鐘，只有一輛黑色的海巡巡邏車進入涵洞，且車身有明顯晃動，疑似撞到人，以車追人查出是和平安檢所車輛，前往詢問，邱、簡兩人一度否認發生車禍。

安檢 海巡署 涵洞

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