國1瑞隆段掉鐵釘橡膠片釀14車爆胎 受害車主跪求影片

國道1號瑞隆交流道與88交流道往高雄末端出口路段，昨午內線車道突掉落裝鐵釘的黑色橡膠片，多輛車閃不避急輪胎遭刺破，幸未釀重大車禍，無人受傷，受害車主在網路跪求有拍到肇禍者車號的影片；國道警察表示，經統計共有14輛轎車爆胎，將調閱影像追查肇事者。

臉書社團「高雄人大小事」貼出一則貼文指出，南下國道一號經過瑞隆交與88交流道往高雄末端出口，昨午約12點40分許的內線車道有一塊大塊黑色掉落物，造成許多車輛爆胎。

原PO表示，當時國道警察表示：很多人打電話來了，最後把受害者都約在加油站做筆錄，漁港路附近輪胎行也接獲很多人打電話來說車爆胎，受害者的轎車分別破1、2、3輪，還有直接不能補，只能換一顆輪胎的，若是有拍攝到掉落的車輛車牌，請幫忙提供。

國道警察第五大隊警方指出，昨午12時45分許接獲民眾報案，指稱國道1號南向371.9公里的五甲路段有多輛車輛撞擊帶有鐵釘的大面積橡膠墊後爆胎，受害車輛陸續停放於路肩及交流道報案。

警方獲報隨即派遣巡邏車前往處理，經統計共有14輛轎車爆胎，所幸當下並未造成車禍事故亦無人受傷。