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雪隧廂型車內右前座突冒煙...駕駛急停避車彎 起火原因待調查
田姓男子今晚8時許駕駛廂型車在國道5號南下行經雪山隧道，車內右前座突然冒煙，急忙停靠避車彎，經新北市雪山消防分隊自衛編組人員騎消防機車迅速到場將火勢撲滅，未釀火燒車。
國道九隊今天晚上8時10分獲報，國道5號雪山隧道內南向19.1公里處，內側避車彎有一輛廂型車內發生冒煙情事。國道九隊勤務指揮中心即派遣巡邏車前往，進行管制，封閉隧道雙向全線。
新北市消防局雪山消防分隊自衛編組消防人員於晚上8時12分騎消防重型機車先行抵達現場，發現車內冒煙情況已熄滅。據了解，車上僅田姓駕駛（69歲）沒有受傷，詳細起火原因尚待進一步調查，事故車輛經拖吊車到場看吊排除，晚上8時44分先開放北向通行，8時52分開放南向通行。
國道九隊呼籲駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，避免故障發生意外火燒車危及人身安全。倘若用路人行駛國道時，遇上火燒車意外，車內所有人員在離開車子後，請至車輛下游的護欄外等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，立即撥打110或1968求助，並等待警方或相關單位的協助。
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