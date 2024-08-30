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影／台南中西區轎、機車行車糾紛 2駕駛當街扭打成一團
台南中西區西門路與民生路口昨晚8時31分許發生一起轎車與機車行車糾紛，兩駕駛口角後當街扭打成一團，目擊者以「中西區郭綜合前行車大亂鬥」將影片PO上社群媒體，引發關注，市警二分局據報到場處理，將2駕駛帶返所依社會秩序維護法送辦外，轎車駕駛行進間驟然停車也依法舉發。
二分局海安派出所所長陳柏文說，昨晚在西門路與民生路口，由華姓男子駕駛的轎車，與郭姓男子騎乘機車發生行車糾紛，且雙方在道路上肢體衝突行為，已依社會秩序維護法送辦。
至於華在駕車行駛途中，驟然停車部分，另依道路交通管理處罰條例第43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」舉發。同時，警方呼籲，遇有糾紛，請通知警察前往處理，切勿自行解決避免衍生其他事故。
據目擊者PO上網路影片，現場機車人車倒地，華男將轎車停在大馬路上，前方機車人車倒地，與郭男扭打成一團，最後華還將郭壓制在地，同行另名機車駕駛及女性友人在旁勸阻，還拉郭一把，將兩人隔離開來，然而，這場行車糾紛，致後方人車無法通行，只能繞道而行。隨後警方據報趕到現場處理。
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