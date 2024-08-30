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苗栗竹南工業區傳車禍！娃娃車與轎車碰撞 釀1童1駕駛受傷

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣竹南工業區內下午發生幼兒園娃娃車與自小客車事故，造成娃娃車駕駛受傷送醫，警方初步調查，雙方行經無號誌路口發生碰撞，經酒測值均為零，事故原因待調查釐清。

苗栗縣警察局竹南分局下午4時接獲報案，竹南鎮和誠街、和仁街口發生交通事故，員警趕赴現場發現由陳姓男子（23歲）駕駛的黑色自小客車與李姓男子（62歲）駕駛的幼兒園娃娃車碰撞。

警方指出，自小客車沿和誠街由西向東行駛，行經事故地點時，與沿和仁街由北往南行駛的娃娃車發生碰撞，當時娃娃車正載送幼童放學途中，車上除李姓駕駛，還有1名隨車老師及2名幼童。

事故造成小客車車頭損毀，娃娃車前擋風玻璃及後保險桿凹陷變形，娃娃車駕駛頭部撕裂傷及1名學童輕微擦挫傷，僅駕駛送醫治療。

警方調查，雙方駕駛酒測值均為零，因該處為無號誌路口，肇事原因及責任仍待後續釐清。

交通事故 幼兒園 苗栗縣

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