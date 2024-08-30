疑小孩債務問題壓力大...保一男警站服三峽營區門崗突拔槍 胸部中彈送醫

內政部警政署保安警察第一總隊三峽營區一名梁姓員警，今天下午擔服營區門崗勤務，突然拔槍朝自己胸口射去當場倒地。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視梁員意識清醒，緊急送往醫院急救，目前正在開刀取出子彈，至於動機還在調查釐清。

據了解，梁姓員警（55歲）服務於警政署保安警察第一總隊三峽營區，近來疑因小孩在外有債務問題無法解決，梁員壓力很大。今天梁員擔服下午2時到5時大門崗哨勤務，下午3時許，梁員突然拔槍朝著自己左胸下方射擊，當場倒地，一旁員警見狀趕緊打電話通報。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視梁員左胸有一處槍傷，意識清楚，緊急協助送醫急救，目前生命徵象穩定，正在開刀取出子彈，已通知梁員家人到醫院協處，至於確切動機仍待調查釐清。

保一總隊稍早對外說明，梁員平時表現積極，與同事間互動良好，經查梁員近期疑因家庭因素造成心理壓力，研判應係一時情緒波動，而發生自傷情事。本總隊已啟動內部調查，並將對事件進行全面性檢討，強化內部關懷及諮商機制，提升心理健康支持，並鼓勵員警主動尋求幫助。

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