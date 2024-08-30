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影／分心誤踩油門！高雄駕駛暴衝撞路邊車 網酸：優秀的開車方式
蔡姓男子今天下午1時11分許駕車行經高市楠梓區楠梓路，在路口轉彎時，下一秒猛撞路邊轎車，車頭受損，所幸蔡男未受傷，過程被路過轎車行車記錄器拍下PO網，酸「優秀的開車方式」；警方指，蔡男一時分心、誤踩油門釀禍，無酒駕行為。
網路社群「黑豪家族」今貼出一則影片，只見一輛轎車沿興楠路右轉至楠梓路時，車子暴衝撞路邊轎車，被撞轎車又往前推撞另一車，過程被他車行車記錄器拍下PO網，酸駕駛「優秀的開車方式」。
轄區楠梓警分局指出，這起車禍發生在今天下午1時15分許，當時43歲蔡姓男子駕車在楠梓區興楠路右轉楠梓路，因一時分心，誤踩油門，導致碰撞右側路邊停放的兩輛轎車，幸無人受傷。
警方獲報到場，對蔡男施以酒測，無酒駕行為，肇責由交通大隊分析研判。
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