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宜蘭冬山鄉公所某主管開車遭撞 對方肇事逃逸...車牌掉路邊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉公所某單位主管今天上午開車行經宜蘭市雪隧路，遭車輛撞擊，該車肇事後逃逸，但車牌疑因撞擊力道掉落路邊。該主管身體沒有大礙，僅座車損傷，今天只能請假處理這起車禍；警方根據掉落車牌，鎖定肇事車主位於礁溪，已盡快聯繫到案說明。

據了解，今天上午7時25分許，宜蘭市雪隧路127巷發生一起車禍，2輛車擦撞，其中1輛車事故後逕自離去，另1輛車的車主恰好是冬山鄉公所某單位主管，報案後警方與救護車到場，送往陽明交大附醫診治，無大礙。

警方表示，路邊有1塊掉落的車牌，根據車牌追蹤到車主位於礁溪四城，上午有先致電，未找到車主，會持續聯絡，請車主盡快到案說明；該車車主涉嫌肇逃，有犯公共危險罪之虞，希望他盡快到案，以利釐清後續案情。

冬山鄉公所表示，該主管今天上午出門上班，車上只有她1人，出車禍後有和公所聯繫說明狀況，人沒有大礙，就是車子有損傷，需要花時間處理車禍事宜，今天只能請假，由同事代班處理公務。

宜蘭市雪隧路今天上午發生一起車禍，其中一車肇事逃逸，另一車車主恰好是冬山鄉公所某單位主管，無大礙。圖／民眾提供
宜蘭市雪隧路今天上午發生一起車禍，其中一車肇事逃逸，另一車車主恰好是冬山鄉公所某單位主管，無大礙。圖／民眾提供
肇事車輛的車牌掉落路邊，警方根據車牌鎖定車主位置，已聯繫盡快到案，以釐清案情。圖／民眾提供
肇事車輛的車牌掉落路邊，警方根據車牌鎖定車主位置，已聯繫盡快到案，以釐清案情。圖／民眾提供

宜蘭 肇逃 車主 車禍

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