女蛇頭騙台灣人出國從事詐騙 再依2罪被判刑

人蛇集團首腦張女誘使人出國從事詐騙，去年遭判7年6月徒刑，彰化地檢持續偵辦其餘受害案件，法院近日審結，依共同犯圖利以詐術使人出國罪分別處5年、5年6月刑期，可上訴。

彰化地方法院判決書指出，張女擔任接送、引導出境等工作，民國111年7月先由詐欺及人口販運犯罪組織集團成員在Facebook張貼可出國包吃住的高薪工作廣告，吸引1名被害人陷於錯誤而同意前往泰國工作，之後其遭轉賣2次。

同年8月，集團成員透過LINE「台中找工作網」群組張貼高薪、電腦文書處理工作廣告，佯稱月薪新台幣4.5萬元、包吃住，並有以美元計算的抽成獎金，吸引另1名受害者前往泰國。

這名受害者到泰國後，即被接往緬甸「KK二期心新園區」，並以沒收護照、限制手機使用、外有持槍成員固守等方式限制人身自由，要求其從事詐欺台灣人前往柬埔寨等地工作，或上網詐騙海外人士匯款至特定人頭帳戶等。

該名被害人說，因他不願誘騙招募台灣人前往，而遭毆打、用電擊棒電擊、以塑膠管鞭打，母親支付新台幣約36萬元虛擬貨幣後，才成功將他贖回台灣，事後向張女提出精神損害及贖金損害200萬元。

張女雖辯稱僅載送被害人出國，並未詐騙其出國，事前也不知被害人會遭受強暴、拘禁、監控等，但法官認事證明確，張女說詞不可採信。

法官依共同犯圖利以詐術使人出國罪，分別處張女有期徒刑5年、5年6月，另應返還贖金及給付精神慰撫金共66.7萬元，自113年7月19日起至清償日止，按週年利率5%計算利息。