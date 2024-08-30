警方e化報案系統結合刑案紀錄系統 治安更透明、真實

警政署長張榮興上任後為展現警政革新的決心作為，讓刑案統計數據貼近治安現況，決定將刑案紀錄處理系統，與受理報案e化管理平臺結合，升級為民眾報案30分鐘後，系統「自動產出」刑案紀錄表，未來各縣市的受理報案件數、破案件數，將以更真實、更透明的數字呈現。

一名刑事警官指出，過去公布警方治安成果，都是刑案發生數、刑案破獲數、刑案破獲率，這是因為派出所受理民眾報案後，還要經過偵查隊記錄人員「篩選」案件屬性，判別是否為刑案以供是否列入記錄，中間因此有人為干預的空間。

例如過去若有竊賊在置物櫃偷盜數起案件，過去刑案記錄人員可能都列為一件竊盜刑案，但未來改為「1被害人1件」，將更真實呈現實際狀況。

刑事局表示，9月1日起，刑紀系統將與e化系統介接整合，員警受理民眾報案後30分鐘，系統自動產出刑案紀錄表，以資訊技術將e化系統填輸資料自動匯入刑紀系統，不僅縮短每筆刑案紀錄填輸時間，也能有效避免承辦人重複填輸、填輸錯漏等問題。另為與e化系統數據統計標準一致，並符合民眾認知，刑紀系統將案件數認定原則從「1案1件」改為「1被害人1件」，以詐欺集團詐騙3名被害人為例，現行的刑紀系統都是計算1件，介接後為計算3件，兩系統數據將趨近相同。

1959年，警政署建立刑案統計制度，供各警察機關內部查詢運用及制定各項打擊犯罪策略。「e化系統」建立於2007年，前身為「報案三聯單」，目的是員警受理民眾報案時，將案件受理、資料輸登等工作，全程以電腦管制作業。但刑事局發現e化受理報案件數與刑案紀錄表發生件數，兩系統在統計件數上存有落差。

數據落差原因，出在各警察分局刑紀系統都是人工填輸所轄各分駐(派出)所刑案紀錄，每筆刑案紀錄超過200個欄位需要填輸，填輸效率不佳易出錯誤。2020年11月，台南發生馬籍女大生命案後，受理報案制度改為全面製單，就算民眾報案時沒有相關事證，也必須「先受理、後求證」，縱使是非理性報案、事證不明確或法律構成要件尚有疑義等情形，也會列入報案數據中，以致案件數大幅增加；一來一往，造成兩系統數據落差逐年攀升。