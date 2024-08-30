影／南投郡大溪旁溪水暴漲6男1女受困　空勤直升機救回

南投縣郡大溪旁今天有6男1女山友因溪水暴漲受困，空勤直升機陸續吊掛救回，7人都有驚無險脫困。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午9時55分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行無雙溫泉附近郡大溪旁山友7人 (6男1女)因溪水暴漲受困待援，申請空中救援。

派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛談秉澄、機工長楊儒健，特搜隊員陳世勳、李世奇出勤。