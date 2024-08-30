聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投郡大溪旁溪水暴漲6男1女受困 空勤直升機救回
南投縣郡大溪旁今天有6男1女山友因溪水暴漲受困，空勤直升機陸續吊掛救回，7人都有驚無險脫困。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午9時55分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行無雙溫泉附近郡大溪旁山友7人 (6男1女)因溪水暴漲受困待援，申請空中救援。
派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛談秉澄、機工長楊儒健，特搜隊員陳世勳、李世奇出勤。
上午10時15分從台中機場起飛，抵達郡大溪旁目標區，搜索後發現待救人員，因樹林茂密無法落地，經評估後採取滯空吊掛方式，搭配特搜隊員李世奇出艙使用救生吊環依序協助受困者上機，上午11時20分落同富起降場，山友轉交南投消防局玉山分隊處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言