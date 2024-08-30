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影／南投郡大溪旁溪水暴漲6男1女受困　空勤直升機救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

南投縣郡大溪旁今天有6男1女山友因溪水暴漲受困，空勤直升機陸續吊掛救回，7人都有驚無險脫困。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午9時55分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行無雙溫泉附近郡大溪旁山友7人 (6男1女)因溪水暴漲受困待援，申請空中救援。

派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛談秉澄、機工長楊儒健，特搜隊員陳世勳、李世奇出勤。

上午10時15分從台中機場起飛，抵達郡大溪旁目標區，搜索後發現待救人員，因樹林茂密無法落地，經評估後採取滯空吊掛方式，搭配特搜隊員李世奇出艙使用救生吊環依序協助受困者上機，上午11時20分落同富起降場，山友轉交南投消防局玉山分隊處理。

南投縣郡大溪旁今天有6男1女受因溪水暴漲，空勤直升機救回。圖／空勤總隊提供
南投縣郡大溪旁今天有6男1女受因溪水暴漲，空勤直升機救回。圖／空勤總隊提供

南投縣 山友 黑鷹直升機

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