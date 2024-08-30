2花蓮海巡開巡邏車涵洞輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

花蓮縣有海巡人員疑涉肇事逃逸，海巡署指出，東部分署安檢所2人疑涉肇逃 ，立即汰除。海巡署說，涉及花蓮縣秀林鄉肇事的2名海巡人員，海巡署立即啟動汰除程序，東部分署將依法24小時內召開軍評會嚴處。海巡署已先將2名涉案人員停派勤務，全力配合司法單位調查，絕不包庇袒護。

海巡署強調，一向以保護人民生命財產安全為己任，對於事件造成的傷害，深感痛心；本案民眾死亡責任尚待司法機關調查，但海巡人員逃逸棄之不顧、惡性重大、法所難容，海巡署將秉公處理依程序汰除、絕不寬貸。

海巡署發言人副署長謝慶欽表示，對發生此案深表遺憾，將以此次事件為鑑，加強內部教育訓練，杜絕類似事件再次發生，如有任何進一步的資訊，本署將會在第一時間向社會公布，確保公開透明。

海巡署第一二岸巡隊花蓮和平安檢所兩名人員昨天開車巡邏，疑似不慎壓到在涵洞喝酒的男子後逃逸。警方找上門，兩人矢口否認，主管也涉嫌幫助隱匿，直到警方拿出監視器影像才坦承。海巡署今發出聲明，已先停派2人勤務，全力配合司法單位調查。

新城警分局調查，花蓮縣秀林鄉和中部落楊姓及江姓男子昨天因天氣炎熱，相約在台9丁線59.76公里處的橋梁涵洞下喝酒烤肉，上午10時許楊男見酒喝完了，離開去買酒，回來卻發現江男似遭車輛輾過，頭顱破裂，身上還有多處擦挫傷，旁邊還有海巡人員過來關心問有沒有怎樣？並說是路過。江男經救護車送醫搶救，上午11時58分宣告死亡。